Calcio Coppa Italia di Promozione. Tarros travolta dalla Sammargheritese. Per centrare la finale servirà un’impresa

Sammargheritese 4Tarros Sarzanese 1

SAMMARGHERITESE: Raffo, Bacigalupo, Moladori, Battaglia Busacca, Mortola (46’ Traverso), Di Lisi, Virtuosi (80’ Massaro), Casanova (62’ Guarrella), Tomè, Canovi, Zanasi (75’ Casoni). All. Giacobbe.

TARROS SARZANESE: Di Nubila, Vignozzi, Neri (60’ Zuliani), Musetti, Casciari, Aldrovandi, Lazzoni (60’ Bergitto), Giovannoni (83’ Mazzi), Tonazzini (46’ Luca), Galassi, Tivegna (77’ Petriccioli D.). (A disp. Cavazzoni, Negri, Di Martino, Gia). All. Calise.

Arbitro: Marchetti di Chiavari (assistenti Gasparo e Galante di Genova).

Reti: 30’ Tomè, 32’ Tonazzini (autorete), 48’ Casanova (rig.), 50’ Tivegna (rig.), 93’ Canovi.

Note: espulso al 33’ Battaglia Busacca.

SANTA MARGHERITA LIGURE – Si fa in salita il cammino della Tarros Sarzanese verso la finale di Coppa Italia di Promozione. I rossoneri sono stati battuti 4-1 nell’andata della semifinale sul campo della Sammargheritese. Servirà un’impresa nel ritorno al ’Luperi’ il 2 aprile. Gli ’orrange’ si sono imposti pur giocando dal 33’ in inferiorità numerica per un’espulsione. Sbocca al 30’ Tomè, due minuti dopo il raddoppio è uno sfortunato autogol di Tonazzini sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 33’ i locali restano in 10 per l’espulsione di Battaglia Busacca. Al 48’ il tris di Casanova con un rigore decretato tra le proteste dei sarzanesi. Al 50’ accorcia le distanze Tivegna su rigore. Al 93’ il poker è una prodezza di Canovi dopo un’azione personale

Paolo Gaeta

Nella foto: Eric Tivegna