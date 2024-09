Calcio Coppa Italia e Toscana. Domenica il via. Fischio d’inizio alle 15,30. Riflettori puntati sulla sfida Pienza-Torrita

Tutto è pronto per l’avvio della nuova stagione calcistica anche nel settore dei dilettanti. Il primo fischio d’inizio sarà dato domenica prossima alle 15,30, quando si giocheranno le prime partite della Coppa Italia di Promozione e della Coppa Toscana di Prima e di Seconda. Andiamo con ordine e partiamo dalla Coppa Italia di Promozione: le tre squadre senesi fanno parte di uno stesso triangolare e sono nell’ordine Pienza, Torrita e Chiantigiana. La prima partita sarà quindi Pienza-Torrita, mentre gli altri due confronti si giocheranno di mercoledì il 18 settembre ed il 2 ottobre. Per la Coppa Toscana di prima categoria il primo turno di partite prevede la disputa di Valdichiana-Montalcino, Acquaviva-Amiata, San Quirico-Ponte d’Arbia, Badesse-Gracciano e San Gimignano-Radicondoli. Esordiranno invece domenica 8 settembre il Torrenieri (inserito nel triangolare con Valdichiana e Montalcino), l’Atletico Piancastagnaio (con Acquaviva e Amiata), il San Miniato (con San Quirico e Ponte d’Arbia), il Pianella (con Badesse e Gracciano) e la Casolese (con San Gimignano e Radicondoli). La terza giornata del triangolare sarà mercoledì 25 settembre. Anche nella Coppa Toscana di seconda categoria le tre gare del triangolare si giocheranno il 1°, l’8 ed il 25 settembre. Vescovado-Monteroni sarà uno scontro diretto con andata e ritorno, gli altri saranno triangolari: si comincia con Fonte Belverde-Radicofani (la terza squadra è l’Atletico Piazze), Cetona-Chiusi (la terza è l’Olimpic Sarteano), Bettolle-Guazzino (Poliziana), Virtus Asciano-Serre (Voluntas Trequanda), Meroni-Rosia (Berardenga) e Staggia-Castellina in Chianti (Campiglia). Giuseppe Stefanachi