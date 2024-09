Calcio Coppa Italia. Il Mazzola vince ancora. L’Asta Taverne viene eliminato

ASTA

1

MAZZOLA

2

ASTA (4-3-3): Cefariello; Seri (17’ st De Vitis), Parricchi (27’ st Curcio), Manganelli, Bardotti; Falugiani, Capicchioni, Ceccatelli (12’ st Di Leo); Cianciolo (12’ st Cannoni), Bandini, Cappelli (28’ st Pittalis).

Panchina: Petrucci, Batoni, Calà Campana. Allenatore Bartoli.

MAZZOLA (4-4-2): Fontanelli; Majuri (8’ st Landozzi), Iacoponi, Bonechi, Vecchiarelli; Gucci (42’ st Zeppi), Camilli (3’ st Barducci2), Bouhamed, Zanaj; Gjana, Borri (42’ st Boumarouan).

Panchina: Masiero, Radici, Ghiozzi, Campera, Leonardi. Allenatore Ghizzani.

Arbitro Monti di Firenze.

Reti: 21’ pt Borri (M); 23’ pt rig. Bandini (A), 30’ st Bouhamed (M).

TAVERNE D’ARBIA – Dopo il successo dell’andata (2-0) il Mazzola vince anche la gara di ritorno dei sedicesimi della Coppa Italia, 1-2. I biancocelesti proseguono il cammino, l’Asta saluta la manifestazione. I ragazzi di Ghizzani indirizzano la partita al 21’ con il cross rasoterra di Gjana su cui Borri si avventa prima di tutti per mettere in porta la palla con il destro. Nella ripresa iniziano a farsi vedere anche gli arancioblù che sfruttano la chance con Falugiani: il numero 11 si lancia in percussione e viene messo giù da Iacoponi in area di rigore. Sul dischetto si presenta Bandini che non sbaglia, spiazzando Fontanelli, e ristabilisce la parità. Il parziale di 1-1 dura giusto sette giri di lancette: è il 30’ quando Borri serve l’assist giusto a Bouhamed che deposita in porta. Domenica le due squadre torneranno in campo per il campionato: l’Asta farà visita alla Castiglionese, il Mazzola ospiterà la capolista Signa.