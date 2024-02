Calcio Coppa Liguria di Prima e Seconda categoria. Marola contro Pieve Ligure. Rio Major sfida Borgo Rapallo

Mercoledì serale di Coppa Liguria quello che attende due compagini spezzine di Prima e Seconda categoria. Infatti il Marolacquasanta alle ore 20 al ‘Tre campanili’ di Bogliasco affronterà il Pieve Ligure nella prima giornata del triangolare di semifinale di Coppa Liguria di Prima categoria, riposa la Cogornese. L’arbitro designato è De Longis di Chiavari. La seconda e la terza giornata sono in programma il 6 e il 20 marzo ma non si sa ancora in quale ordine dato che sono legate al risultato della prima partita. Nella Coppa Liguria di Seconda categoria, invece, si disputa la gara d’andata dei quarti di finale tra Borgo Rapallo e Riomaior in programma sempre alle ore 20 al ‘Macera’ di Rapallo. Arbitrerà Massa di Chiavari. Il retourn match si terrà al ‘Cimma’ di Pagliari il 13 marzo. Partite pertanto molto importanti che vedono protagoniste due squadre come Marolacquasanta e Riomaior che stanno facendo benissimo in campionato essendo i marolini al secondo posto del girone E di Prima categoria ed i riomaggioresi al primo posto del girone F di Seconda categoria e questo fa ben sperare.

P.G.