CALCIO COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA. Mamas, vittoria inutile: passa il Vezzano

Mamas Giovani

2

Vezzano

1

MAMAS GIOVANI: Bologna, Tagazzart, Ricci (64’ Nana), Simonelli, Rizzari (90’ Koukau), Ratti (86’ Ceresini), Gianardi, Zanichelli (58’ Bianca), Ben Dhafer, Ait Younss, Sordi (77’ D’Elia). All. Ibba.

VEZZANO: Gigante, Irrera (80’ Pavinelli), Tavilla, Neri (69’ Costa), Ilari, Rossini, Danovaro (77’ Rosales - 96’ Biagini), Garcia Loza, Balsamo, La Terra, Ricciardi. All. Vatteroni.

Arbitro: Guidi della Spezia.

Reti: 1’ Danovaro, 27’ e 43’ Ben Dhafer.

Note: espulso al 74’ Bianca.

LA SPEZIA – Al Mamas Giovani non basta la vittoria per passare il turno di Coppa Liguria. E’ il Vezzano, forte del 3-1 dell’andata, ad accedere ai quarti di finale. Ospiti subito in vantaggio al 1’ con Danovaro, I padroni di casa reagiscono e ribaltato con una doppietta di Ben Dhafer. Inutile poi l’assalto finale