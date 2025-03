Calcio Coppa Provinciale di Terza categoria. La Virtus Chianciano festeggia il suo grande trionfo: "Vittorie come questa valgono molto più di un trofeo»

Festa in casa Virtus Chianciano. Nella finale dell’altra sera il gruppo ha potuto alzare al cielo la Coppa provinciale di Terza. Il 2-0 ottenuto al Bonelli di Montepulciano in finale a spese del Buonconvento permette al sodalizio viola di mettere in bacheca un importante alloro: "Ci sono vittorie che valgono più di un trofeo – si spiega dalla società – e quella conquistata dalla nostra squadra ne è la dimostrazione perfetta. Non è solo il trionfo in una competizione, ma il simbolo di un percorso, di un gruppo che ha saputo rialzarsi dopo momenti difficili e di una società che guarda con ambizione al futuro".

Un’affermazione costruita dalle componenti. Lo sottolinea il direttore sportivo della Virtus Chianciano, Andrea Mazzuoli: "La vittoria di questa Coppa è il frutto del lavoro, della dedizione e dello spirito di squadra che ogni giocatore ha messo in campo. Il merito va a tutti: ai ragazzi che hanno lottato con il cuore, a mister Zamperini che ha saputo plasmare un collettivo solido e determinato, alla società che ha creduto in questo progetto e, soprattutto, ai tifosi che hanno sostenuto la squadra con passione e calore, dimostrando che Chianciano è più vivo che mai".

Dopo un periodo calcisticamente buio, questa vittoria può rappresentare la classica luce nel panorama calcistico locale: "Una speranza che vogliamo trasformare in certezza - aggiungono dalla Virtus Chianciano - e il nostro obiettivo di certo non si ferma qui: vogliamo, anzi, che questo sia solo il primo passo, verso un lungo periodo che sia di crescita ulteriore e, se possibile, anche di successi. La strada è tracciata, il sogno è iniziato".

Avanti Chianciano, con lo stesso cuore, la stessa grinta e la stessa voglia di scrivere nuove pagine di storia! E’ questo l’invito che giunge dall’ambiente della città termale, dopo la soddisfazione ottenuta con il primo posto raggiunto nella competizione in ambito provinciale grazie all’apporto di tutti i principali attori del team.