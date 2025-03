L'Aquila. Buon punto a Gavorrano

Arezzo, 24 marzo 2025 – Un buon Montevarchi ha pareggiato 1-1 sul campo del Follonica Gavorrano, rischiando anche di uscire sconfitto, ma non perdendo mai la voglia di provarci, ed è stato premiato nel secondo tempo Il Follonica Gavorrano ha rotto subito l'equilibrio. Una splendida triangolazione in profondità ha sorpreso la difesa avversaria mettendo Bramante a tu per tu con il portiere: l'attaccante non ha sbagliato e con freddezza ha insaccato il gol dell'1-0. Il pareggio dell'Aquila nella ripresa al 21': un preciso colpo di testa di un compagno ha servito Orlandi, che si è fatto trovare pronto in area e ha depositato il pallone in rete, siglando l'1-1. Il match si è complicato ulteriormente per il Follonica Gavorrano quando Souare ha rimediato il secondo cartellino giallo, lasciando i suoi in inferiorità numerica per il finale di gara. Nonostante gli ultimi tentativi da entrambe le parti, il risultato è rimasto invariato fino al triplice fischio. Domenica al Brilli Peri arriverà la Fulgens Foligno, seconda forza del campionato.