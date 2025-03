Prima Categoria, traguardo vicino. Il Gallo ipoteca la promozione. Batte il Persiceto e torna a +10

Il Gallo canta due volte davanti ai propri tifosi e mette una seria ipoteca sulla promozione. I tre punti di ieri sulla diretta concorrente Persiceto consolidano il vantaggio dei granata in testa alla classifica, tornato a 10 lunghezze. I punti sul Persiceto secondo in classifica sono un margine considerevole, tanto che se domenica i ragazzi di Sergio Zambrini dovessero vincere e i bolognesi perdere potrebbero stappare lo spumante con tre giornate di anticipo. E dire che la partita si era messa sui binari sbagliati. Al 26’ su calcio d’angolo battuto da Hinek a centro area Serra impegna Barbieri, che para ma non trattiene, sulla ribattuta il più lesto è Luppi che mette in rete. Cala il gelo sullo stadio. Al 33’ il Gallo potrebbe pareggiare con Bianchi, che si presenta davanti a Tonioli, ma calcia debolmente. Al 42’ arriva il pareggio. Lancio in profondità per Manservisi, che aggancia in area ed è steso al momento del tiro: rigore. Sul dischetto si presenta Bianchi che trasforma. Nel secondo tempo il Gallo ribalta il risultato al 15’: calcio d’angolo battuto da Manservisi, raccoglie di testa Skabar, che trova il corridoio giusto e incorna in modo vincente. Esplode la tribuna, già si pregusta la storica promozione. Prima della fine c’è un’altra occasione per i granata: triangolazione Berto-Manservisi, il suo tiro è respinto dal palo a portiere battuto. La vittoria del Gallo ricaccia il Persiceto a -10, vanificando la rimonda del turno precedente, dopo la sconfitta dei granata ad Anzola e il successo dei rivali nel derby bolognese con il Sala Bolognese. Per quanto riguarda le altre ferraresi, il derby ferrarese a Copparo è stata una pirotecnica altalena di gol, conclusa 5-4 dai rossoblù. I "cugini" dell’Amici di Stefano invece si sono arresi a domicilio con il Ravarino, sconfitti con il minimo scarto. L’altro derby ferrarese tra la Codigorese e il Codifiume è finito senza vincitori né vinti, un 1-1 che permette da muovere la classifica, che non è ancora tranquilla, soprattutto per la formazione argentana.

Franco Vanini