Risultato sbloccato dall’autorete di Pittino. L’AlbinoLeffe detta legge nel derby col Lumezzane. Bel balzo in ottica playoff

ZANICA (Bergamo)Con una rete per tempo l’Albinoleffe liquida il Lumezzane e resta da solo al quarto posto di una classifica che vede sempre Padova e Vicenza giocarsi la vetta e la FeralpiSalò come terzo, ma distante incomodo. Partita molto spezzettata nella quale l’AlbinoLeffe ha avuto maggiormente l’iniziativa. Nei primi minuti la prima opportunità per l’Albinoleffe con Longo, poi il Lumezzane si fa vedere con Baldini e Corti. Ma durante la maggiore pressione dei locali l’AlbinoLeffe crea la situazione del primo gol: al 41’ Baroni va in sovrapposizione e mette al centro, la sfera però è deviata da Pittino, e la palla s’insacca alle spalle di Toniolo. Si va al riposo con la Celeste avanti 1-0 e nella ripresa il Lumezzane prova a cambiare atteggiamento cercando di pareggiare. Da registrare però solo un tiro da fuori di Baldini neutralizzato da Marietta e un colpo di testa del neo entrato Monachello. Molto più pericoloso l’AlbinoLeffe con il subentrato Sorrentino che si è fatto ipnotizzare due volte da Toniolo prima che al 44’ Zoma chiudesse i conti, quando pescato in verticale da Parlati trafigge Toniolo. Successo tutto sommato meritato da parte degli orobici, che adesso raccolgono quanto sprecato nel girone di andata, mentre il Lumezzane rimane ai margini della zona play-out. Terzo successo di fila per l’Albinoleffe che domenica prossima affronterà il Trento in casa loro, in una sorta di scontro diretto per restare in quarta posizione.

ALBINOLEFFE - LUMEZZANE 2-0 (1-0)Marcatori: 41’ pt Pittino (autorete), 44’ st ZomaVasco Algisi