Calcio Coppa Toscana. E’ super Atletico. Batte l’Acquavia e vola agli ottavi

A. Piancastagnaio

3

Acquaviva

1

PIANCASTAGNAIO – Tutte le reti nella ripresa. Entrambi i mister danno spazio a chi ne ha avuto meno in questo inizio di stagione, quindi le due squadre scendono in campo in versione inedita. Al 12’ rasoterra di Bellavia (per l’Acquaviva) che coglie in pieno il palo. Nel resto della prima frazione non si registrano altre particolari emozioni. Nella ripresa al 50’ palla persa in uscita, cross dalla destra e stacco di testa di Michele Stolzi e Atletico in vantaggio. Al 57’ Poggioni conquista un netto rigore che Bellavia trasforma con un forte sinistro angolato per il momentaneo 1-1. Al 61’ traversa su calcio di punizione dell’Atletico. Al 79’ corner dalla sinistra e bella girata di testa di Magini per il nuovo vantaggio dei pianesi. All’86’ altra palla persa in uscita e Michele Stolzi, anche questa volta, non perdona. La squadra amiatina approda negli ottavi.