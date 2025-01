Calcio Coppa Toscana. Fonte e Monteroni si giocano gli ottavi. Il via è alle 14,30

Sfida tutta senese negli ottavi di finale della Coppa Toscana di seconda categoria: al Goracci di San Casciano dei Bagni, infatti, oggi alle 14.30 si disputerà Fonte Belverde-Monteroni. Confronto equilibratissimo: le due compagini militano entrambe nel girone L ed in classifica sono impegnate in una affollata lotta per i play-off. La Fonte è quinta con 28 punti, il Monteroni settimo con 27: impossibile far pronostici! Sono due squadre ben attrezzate in attacco: i biancoazzurri hanno realizzato 31 reti (solo il Bettolle ne ha fatte di più), mentre i biancoverdi ne hanno messe a segno 29. "Teniamo a far bene anche in Coppa – sottolinea il presidente della Fonte Paolo Canestri – contro un avversario di assoluto valore. Mister Parretti ha una buona rosa a disposizione e sceglierà gli elementi più in forma". La prossima avversaria? "Chi la spunterà affronterà la vincente di Campagnatico-Cinigiano".

Giuseppe Stefanachi