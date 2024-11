Calcio Coppa Toscana. Tonfo Pianella!. Il Selvatelle domina e passa il turno

PIANELLA

0

SELVATELLE

3

PIANELLA – Passo falso del Pianella negli ottavi di finale della Coppa Toscana di Prima categoria: al Lido Becucci la compagine biancoazzurra ha infatti perso per 3-0 contro i pisani del Selvatelle venendo quindi eliminata dalla manifestazione. Al 28’ ospiti in vantaggio per un autogol del Pianella. I senesi tuttavia potrebbero pareggiare nel primo tempo in almeno un paio di circostanze, prima con Nassi e poi con Vitali. Nella ripresa i locali cercano l’1-1 e ci vanno vicino al 65’, quando Di Iorio, solo davanti al portiere, viene disturbato da un difensore al momento del tiro: il portiere riesce a deviare. L’episodio decisivo al 75’: Marcocci prende la palla fuori area con le mani e viene espulso. Nella conseguente punizione, arriva il raddoppio di Pini. Pianella addirittura in nove al 77’ per un altro cartellino rosso. All’84’ il 3-0 di Pellegrini ed al 90’ Fontani si fa parare un rigore.

Giuseppe Stefanachi