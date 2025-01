Calcio D: domenica allo stadio Galli arriva il Fiorenzuola. Imolese, altra occasione persa. Solo un punto contro il Progresso

PROGRESSO

0

IMOLESE

0

PROGRESSO: Roccia; Cavazza, Mele, Cestaro, Bellisi, Dandini, Pinelli (1’st Stellacci), Corzani, Sansò, Matta (11’st Ghebreselassie; 41’st Ferraresi), Finessi (31’st Maltoni). A disp. Gelati, Baccolini, Gnani, Pizzirani, Castagnini. All. Marchini.

IMOLESE: Salgado; Barnabà (16’st Ballanti), Manzoni, Ale, Agbugui (5’st Garavini), Brandi, Lolli, Diawara (41’st Gasperoni), Piefederici (22’st Mattiolo), Raffini (28’st Manes), Melloni. A disp. Adorni, De Chiara, Cocchi, Cipriani. All. D’Amore.

Arbitro: Ambrosino di Nola.

Note: ammoniti Agbugui, Matta, Stellacci e Manzoni.

L’Imolese non vince più. A Castelmaggiore prosegue la crisi di vittorie dei ragazzi di Gianni D’Amore, questa volta è il Progresso di Davide Marchini a frenare i rossoblù sullo zero a zero: quattro pareggi e due sconfitte nelle ultime sei, e addio, quasi definitivo, ai playoff, che distano oggi otto lunghezze.

Zero scossa e zero brillantezza, nella manovra e nelle scelte, e se a questo si aggiunge un terreno di gioco ai limiti della praticabilità, allora il (poco) gioco è fatto.

Così, i bolognesi si tengono stretto un punto che fa morale e che avvicina la zona salvezza, mentre all’Imolese resta in mano un pugno di mosche e il rimpianto per l’ennesima occasione persa di questo inizio di 2025.

Primo squillo del match al 23’: Pierfederici per Diawara, che inventa per Brandi, il quale calcia, ma lontano dalla porta. Una decina di minuti più tardi, l’unico acuto del Progresso, con un batti e ribatti davanti alla porta di Salgado, chiuso con un nulla di fatto. Poi, prima dell’intervallo, Pierfederici centra l’esterno della rete su servizio di Lolli. Inizio di ripresa fiacco, col terreno di gioco che peggiora sempre più, minuto dopo minuto.

Al 61’ mister D’Amore cambia l’acciaccato Barnaba’ con Ballanti, e poco dopo Mattiolo, l’altro neoentrato, centra la traversa con un velenoso tiro-cross.

A 8’dalla fine, l’occasione più importante del match per l’Imolese: Melloni apre il campo per Mattiolo, che a sua volta serve Manes in area, ma il Progresso si salva giusto in tempo: prima con Roccia in uscita, poi strozzando la ribattuta di Lolli respinta dalla difesa sulla linea di porta. Nei cinque minuti di recupero concessi da Ambrosino non accade più nulla: a sorridere, per metà, è soltanto il Progresso, per D’Amore e i suoi, invece, solo rimpianti e la consapevolezza di aver perso un’altra importante occasione per restare in scia alle prime della classe.

Domenica prossima, al Galli, arriva il Fiorenzuola.