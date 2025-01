Calcio d: ore 14,30 al galli c’è il Cittadella Vis Modena. L’Imolese deve ancora fare il brindisi del 2025. D’Amore: "Dobbiamo assolutamente riscattarci»

Per l’Imolese oggi al Galli (ore 14.30) c’è la matricola Cittadella Vis Modena. Tre punti cercasi, lo dice la classifica e lo chiede il mister, Gianni D’Amore (foto), anche per dimenticare presto la brutta prova di domenica ad Altopascio contro il Tau, dove i rossoblù non hanno mai dato l’idea di riuscire a tenere testa ai toscani che nel finale hanno dilagato in quella che è stata di gran lunga la prova peggiore di Raffini e compagni dall’inizio della stagione. "Dobbiamo assolutamente riscattarci dal risultato molto negativo di Altopascio – dice il tecnico desideroso come tutti di invertire la rotta e di centrare la prima vittoria del 2025 –. Tutti si aspettano una grande reazione e noi per primi vogliamo ottenerla". Deciso e focalizzato sull’avversario di giornata: gli emiliani di Gori (subentrato in corsa a Francesco Salmi), sono anch’essi reduci da un periodaccio, fatto di tre sconfitte consecutive, nonché quattro nelle ultime cinque giornate, per una classifica che comincia a diventare pericolosa. Ma D’Amore non si fida e tiene alta l’attenzione dei suoi. "Sono una squadra ricca di giocatori che conoscono bene la serie D, alcuni hanno anche tante esperienze in categorie superiori. Si tratta quindi di un’avversaria ostica e ci vorrà la migliore Imolese per poter uscire dal campo con una vittoria".

All’assalto del Cittadella per ritrovare sorriso e tre punti, che all’Imolese mancano dall’8 dicembre (2-1 contro il San Marino), prima di collezionare due pareggi e due sconfitte, subendo otto reti in tre gare (a fronte di soltanto tre segnati). Per la sfida odierna i rossoblù sperano di recuperare l’esterno Agbugui, fermato nelle scorse settimane da problemi muscolari, pollice alto invece per Dall’Osso e Lolli, usciti ammaccati dalla sfida contro il Tau (quest’ultimo dopo aver sbattuto contro un cartellone pubblicitario a bordocampo, ma fortunatamente senza gravi conseguenze). Dall’altra parte, in settimana, il Cittadella ha salutato il difensore classe 2005 Mattias Borsari, arrivato la scorsa estate dal Modena, mentre è sfumato l’arrivo del giovane portiere Michele Pezzolato, girato dal Carpi alla Clodiense. All’andata, giocata il 22 settembre a San Damaso, la decise un gol nel finale di Raffini (1-0). Arbitra Meta di Vicenza.

Giovanni Poggi