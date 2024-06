Calcio: dall’Eccellenza fino alla Prima Categoria. Colpo Montespertoli. Arriva bomber Vangi

Colpaccio del Montespertoli per l’Eccellenza 2024-25, che si assicura le prestazioni di un bomber da 148 gol in carriera. Il direttore sportivo Tanini e mister Gianluigi Sarti hanno infatti portato in gialloverde Gabriele Vangi, centravanti classe 1990 che nell’ultima stagione ha sfiorato la vittoria del campionato di Promozione con la Sansovino. Cresciuto nelle giovanili del Prato e autore di un campionato di Primavera B con l’Albinoleffe, il nuovo centravanti del Montespertoli vanta però esperienze anche tra i professionisti come le 30 presenze in Lega Pro tra campionato e Coppa Italia (dove ha segnato anche un gol), oltre a 69 ‘gettoni’ e 22 reti in serie D. Ma è in Eccellenza che Vangi trova la sua dimensione collezionando 77 gol in 161 partite con le maglie di Fiesolecaldine, Castelnuovese, Montevarchi, Poggibonsi e Figline. Sempre a Montevarchi ha vinto anche un campionato di Promozione nel 2014-15.

Rimanendo in Eccellenza il Fucecchio completa la propria spina dorsale con la quarta conferma di peso. Dopo capitan Del Bino tra i pali, Lecceti in difesa e Rigirozzo in attacco, infatti, il diesse Parrini ha raggiunto l’accordo anche con il centrocampista classe 2001 Francesco Malanchi. Un altro giovane cresciuto nel vivaio del Giovani Fucecchio 2000 e campione regionale Elite con il Fucecchio nel 2019, vanta anche un’esperienza in D con il Cascina e un altro campionato di Eccellenza con il San Miniato Basso prima di tornare l’anno scorso in bianconero.

Scendendo in Prima Categoria, invece, il Gambassi del nuovo duo Sgariglia ds e Falco mister, riabbraccia il portiere Giovanni Bellomo. Tra i protagonisti della storica promozione in Eccellenza dei termali nel 2015, Bellomo (prenderà il posto del partente Fenderico, ritrova anche Falco che lo ha allenato a Cerbaia. Infine, chiudiamo con la Seconda Categoria e un altro ritorno. Il Monterappoli ha infatti deciso di affidare nuovamente la guida tecnica a Marco Bruno, in panchina già nel 2021-22 con la conquista dei play-off prima dell’esonero della stagione successiva.