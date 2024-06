Il Perugia su Sbaffo, Urso piace alla Maceratese

Il Perugia, in attesa di capire quello che accadrà in ambito societario, ha messo sul taccuino Alessandro Sbaffo, trequartista della Recanatese, e Davide Mondonico, difensore dell’Ancona. La Sangiustese è molto interessata al difensore esterno Nicolò Morazzini, classe 2000, nelle ultime due stagioni al Montefano e all’esperto difensore Lorenzo Pasqualini, nel campionato appena concluso ha indossato la maglia della Civitanovese. Si dividono le strade tra il Tolentino e Claudio Pellegrini, responsabile tecnico del settore giovanile. La Maceratese sta pensando al difensore Niccolò Urso, classe 1999, reduce dal torneo in D con il Fossombrone, è più che a buon punto la trattativa per portare in biancorosso i centrocampisti Armin Nasic, e Alessio Bracciatelli, entrambi ex Tolentino. Sono elevate le possibilità che l’attaccante Filippo Papa e il centrocampista Luka Sindic possano vestire la casacca viola anche la prossima stagione, mentre su Ernest Alla è molto forte l’interesse della Vigor Senigallia. La Settempeda si è assicurata il difensore cingolano Erik Piccinini, ex Castelbellino, Staffolo e Chiesanuova. Il difensore Alberto Carletti Orsini è il primo volto nuovo della Folgore Castelraimondo che ha poi confermato i difensori Lorenzo Binanti e Manuel Girolamini.