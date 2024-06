Ravenna Per l’attacco il duo Di Renzo e Lo Bosco

Raggiunto l’accordo con mister Mauro Antonioli (l’ufficialità arriverà fra 24-48 ore), adesso il Ravenna si deve necessariamente tuffare sul mercato. E lo può fare con un progetto tattico tagliato sulle esigenze e sui suggerimenti del nuovo tecnico. Rispetto allo scorso anno, le sostanziali differenze riguarderanno il budget e gli obiettivi. Pare inoltre che, fra le linee guida scelte dal nuovo management, ci sia quella di stipulare esclusivamente accordi annuali (la ‘separazione’ col ds Grammatica è avvenuta proprio su questo aspetto). I giocatori che il nuovo ds Davide Mandorlini starebbe cercando di trattenere, sono i big della passata stagione, ovvero il difensore centrale Adriano Esposito, giustamente incoronato ‘ministro della difesa’; il regista Paolino Rrapaj e il trequartista Umberto Nappello, giocatore capace da solo di cambiare il volto di una partita, anche sui calci piazzati. Un tentativo è stato fatto anche col bomber Tirelli e col portiere under Cordaro, ma il richiamo dei professionisti è troppo grande per poterli trattenere.

Qualche chance in più di restare la potrebbero avere invece il jolly difensivo Umberto Agnelli e la mezzala Matteo Alluci. Già con queste conferme si potrebbe parlare di ‘blocco’, andando a sfruttare il lavoro fatto nella stagione appena conclusa da Massimo Gadda. Il quale, peraltro, starebbe decidendo se accettare la proposta del San Marino, rimasto senza allenatore dopo il dietrofront di Antonioli. Nel frattempo, il ds Davide Mandorlini pare essere a buon punto per Luca Di Renzo, bomber di razza, seguito in precedenza anche da Grammatica, già 4 volte in carriera capace di raggiungere o superare quota 20 in serie D: nel 2015-16 a Chieri (21); nel 2017-18 con la Pro Sesto (20); nel 2022-23 a Vado (21); e quest’anno alla Roma City (20). Nella lista degli attaccanti – anche questa trattativa pare molto ben avviata – c’è anche il palermitano Loreto Lo Bosco, classe ’89, 15 reti lo scorso anno da capitano a Vado ed esperienza da vendere in categoria (352 presenze e 143 gol).

L’alternativa era il ’94 Federico Cardella, reduce da una stagione con 20 reti ad Ostia Mare, ma sembra che la sua destinazione sia un’altra. Per la porta, si punta su un under. L’obiettivo n.1 è il 2006 Alessio Di Giorgio dal Fossombrone. Per il ruolo di centrale difensivo del 4-3-3 che Antonioli predilige, si potrebbe puntare sull’esperienza di Andrea Montesano, classe ’92, l’anno scorso al Desenzano, ma con 7 campionati consecutivi di C da titolare alla Giana. Nelle prossime ore, lo staff tecnico giallorosso visionerà le strutture dell’hotel Miramonti di Acquapartita, dove il Ravenna potrebbe effettuare parte della preparazione precampionato.