Calcio Dilettanti

Tempo di semifinali stasera per la Coppa di Seconda categoria nel tabellone modenese: alle 20,30 al ’Lolli’ si gioca Mirandolese-Valsa Savignano (foto) e alle 21 sul sintetico del ’Guidi’ di Modena tocca a Fortitudo-Solarese. Si gioca in gara secca, con i rigori in caso di parità. Le due vincenti saranno qualificate alla fase regionale della Coppa e si affronteranno anche nella finale in campo neutro che assegnerà la Coppa. Alle due sfide decisive sono arrivate 4 squadre stanno vivendo momenti differenti in campionato. Stanno viaggiando molto al di sotto delle attese le 3 del girone ’F’, nessuna delle quali occupa uno dei primi 5 posti in classifica. La Mirandolese ha appena cambiato guida tecnica scegliendo Bonissone (ex Cavezzo che ha debuttato domenica fermando la capolista Campogalliano) al posto di Rampani ed è sesta (13 punti in 9 gare) al fianco della Fortitudo, che per ora ha confermato Zanasi in panchina nonostante i 3 ko casalinghi di fila. Al terz’ultimo posto con appena 6 punti c’è invece la Solarese, scesa dalla Prima, che proprio domenica a Villanova ha vinto la prima gara in campionato.

La quarta squadra è quella sulla carta più in palla del poker di semifinaliste, il Valsa di mister Bernabei secondo nel girone ’G’ a -2 dallo Sporting Vado capolista.

d.s.