Serie D e Dilettanti

Evitato un altro stop per maltempo, i dilettanti giocano col nuovo orario (14,30).

Serie D. La capolista a punteggio pieno Tau Altopascio è l’avversario con cui la Cittadella prova a sfatare il tabù di San Damaso, 2 gare perse su 2. Mister Salmi è privo di Osuji (caviglia), Fontana, Sardella e Guidone(squalifica), ballottaggio Sabotic-Serra, torna Piga.

Le altre gare: ieri Lentigione-Riccione 3-1, oggi Progresso-Forlì, Sasso M.-Pistoiese, Sammaurese-Corticella, Fiorenzuola-Zenith, Ravenna-San Marino, Tuttocuoio-Piacenza, Prato-Imolese.

Classifica: Tau 21, Pistoiese 15, Lentigione + e Forlì 14, Cittadella, Piacenza e Sasso M. 12, Ravenna e Imolese 10, Prato e Tuttocuoio 9, Zenith 8, San Marino 7, Riccione 6, Fiorenzuola 5, Corticella 4, Sammaurese e Progresso 3.

CITTADELLA (4-3-1-2): Albieri; Carretti, Aldrovandi, Serra, Martey; Mandelli, Marchetti, Mora; Bertani; Formato, Sala. All. Salmi.

TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2): Cabella; Zanon, Bernardini, Motti, Bongiorni; Lombardo, Bruzzo, Manetti; Meucci; Limongelli, Biagioni. All. Venturi.

Arbitro: Romeo di Genova

Eccellenza. Dopo i tre anticipi (Correggese-Fabbrico 2-0, Rolo-Nibbiano 0-3, ieri sera Zola-Formigine) oggi si completa la 9^ giornata con il derby a Castelvetro, dove il Terre di Castelli (-7 dalla vetta) non ha Scarlata, Bruno e De Lucca, mentre il Castelfranco ultimo a zero è privo di Belfakir e di Mazzocchi.

Anticipi. Ieri in Prima ’C’ Solierese-Madonnina 0-2 (45’ Rizki, 60’ Guerra), in Prima ’D’ Polinago-Pavullo 1-0 (68’ Sernesi), in Seconda ’F’ Modenese-Villadoro 2-0, in Seconda ’G’ Limidi-Sermide 2-0, in Terza ’B’ Roveretana-Budrione 0-0.

d.s.