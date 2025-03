Calcio - dilettanti. Acs, recupero amaro. Sarripoli vola

In attesa del fine settimana, si sono giocati importanti recuperi e posticipi. Che hanno avuto un determinato impatto sulla classifica dei gironi. Partendo ad esempio dal girone D di Prima Categoria, con l’Atletico Casini Spedalino impegnato in casa con l’Albacarraia. Una partita non fortunata per gli uomini di mister Pacini: sono stati i rivali ad imporsi per 2-0. Per una sconfitta che fa scendere sempre l’ACS in zon playout: l’uscita dalle sabbie mobili dista quattro lunghezze, ma sarà necessario ricominciare a macinare punti sin da domenica. Novità anche in Terza Categoria. Nel segno della continuità, perlomeno per quel che riguarda la prima della classe: il San Felice ha "risposto" alla vittoria dell’Arci Sarripoli rifilando un poker a domicilio al Cerbaia. Il 4-0 certificato da Aduwa (due volte) Kambaye e Derguti (ri)lancia la banda Borrelli a +10 sul Sarripoli per una promozione in Seconda che appare ormai sempre più una formalità (al pari della vittoria del campionato). Possono però sorridere anche i cerretesi dello Sporting Lazzaretto, che nell’altro posticipo hanno regolato per 2-0 il Valenzatico issandosi in terza posizione. E il Montale Pol.90 Antares ha vinto 1-0 nella tana dell’Hitachi Pistoia.