Calcio dilettanti. Canaletto e Fezzanese si sfidano sotto le feste. Poker dei verdi nell’amichevole al ’Tanca’

Canaletto Sepor

0

Fezzanese

4

CANALETTO SEPOR: Mazzini, Menacho, Barbieri, Venturini, Coppola, Campagni, Corso, Paparcone, Rosati, Cuccolo, Bartoletti. Entrati nel secondo tempo Bassi, Cecchinelli, Rechichi, Torri. All. Plicanti.

FEZZANESE: Calò (46’ Andreoli), Benassi (46’ Salvetti), Bechini (46’ Giampieri), Nicolini, Antezza, Giammarresi (46’ Martera), Loffredo (46’ Campana), Cantatore (46’ Scieuzo), Lunghi (46’ Perez Mendez), Sacchelli (46’ Beccarelli), Mariotti (46’ Fiori L.). All. Gatti.

Arbitro: Dannotti di Spezia

Reti: 8’ Mariotti, 35’ Lunghi, 65’ e 80’ Fiori L.

LA SPEZIA – Canaletto Sepor e Fezzanese durante la sosta dovuta alle festività si sono affrontate in un’amichevole al ’Tanca’ conclusa con il largo successo per 4-0 dei verdi. Entrambe le squadre erano in formazione rimaneggiata, in particolare i canarini che si sono presentati soltanto con 15 giocatori e con numerosi giovani in campo. I ragazzi di Andrea Gatti hanno dominato l’incontro segnando quattro reti di ottima fattura, facendo valere la differenza di categoria: i verdi infatti militano in serie D mentre il team di Massimo Plicanti (ex di turno) partecipa alla Promozione ligure. Il primo gol all’8’ con Mariotti che realizza di testa su bel cross di Sacchelli. Il raddoppio al 35’ di Lunghi sempre di testa che sfrutta un centro di Loffredo. Al 65’ il tris del neoentrato Leonardo Fiori che realizza in scivolata su invitante palla filtrante dell’altro subentrato Giampieri. Infine il poker all’80’ ancora di Leonardo Fiori che fa così doppietta segnando con un bel tiro dal limite dopo una pregevole azione personale.

Al di là del risultato, l’incontro ha rappresentato un’importante ’sgambata’ per entrambe le compagini in vista della ripresa, dopo la sosta dovuta alle festività, dei rispettivi campionati in programma domenica 5 gennaio. A tal proposito cambia l’inizio della partita Seravezza Pozzi-Fezzanese, diciottesima e prima giornata di ritorno del girone E di serie D, che si terrà invece che alle ore 14.30 all’insolito orario delle 20.30. Sarà una sorta di derby giocando entrambe le compagini nel medesimo campo sportivo. Tra i verdi non ci sarà più l’esperto difensore Selimi che ha rescisso il suo contratto che lo legava al club. Il Canaletto invece è chiamato al derby cittadino con il Don Bosco previsto al Tanca alle 14.30 di domenica prossima 5 gennaio valevole per la 15ª ed ultima giornata d’andata del girone B di promozione.

Paolo Gaeta