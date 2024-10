Calcio Dilettanti, colpo Medolla con Guilouzi. Daghio: "Il Castelfranco si salva». Il nuovo ds è Fabrizio Ganassi

È cominciato ieri con il primo allenamento il nuovo corso della Virtus Castelfranco targato Fabrizio Daghio. Oltre al tecnico carpigiano, scelto al posto dell’esonerato Stefano Azzani, l’altra novità è il nuovo ds Fabrizio Ganassi, l’anno scorso alla Bagnolese, mentre è confermata la collaborazione con la Mediastar Group di Salvatore Trunfio (nel 2008 vicino ad acquisire il Modena per conto di un gruppo inglese).

"So che vincerò questa ennesima sfida – le prime parole di Daghio – il Castelfranco si salverà, fosse anche all’ultimo minuto dei playout, l’ho detto lunedì al presidente Di Cosmo. I numeri fin qui sono impietosi? Ci sono giocatori molto giovani e la squadra va un po’ rimodellata, ma lì sarà bravo Trunfio, col ds Ganassi e il presidente a portare alcuni innesti che mi hanno promesso a breve, ci metteranno nelle condizioni migliori per risalire. La mia storia calcistica dice che dalle difficoltà bisogna tirare fuori delle opportunità, io in questi anni sono andato all’inferno e sono tornato indietro e non ho paura di nulla. Se i giocatori seguiranno la mia metodologia, allora possiamo fare grandi cose come l’anno scorso a Lentini, quando tutti ci davano spacciati a dicembre, come ora danno il Castelfranco retrocesso dopo 5 giornate. L’obiettivo è fare punti già da domenica e i giocatori sappiano che chi non mi segue può stare a casa". Mister Azzani, nonostante non sia stato nemmeno ringraziato dal Castelfranco nel comunicato di annuncio di Daghio, saluta senza polemiche. "Sono dispiaciuto perché lascio dei ragazzi che si stanno impegnando oltre le loro possibilità – le sue parole – e sono dispiaciuto per come è andata, sapevamo dall’inizio che la nostra era un’avventura con tante scommesse. Abbiamo avuto anche tanti infortuni, mancano i centrali di difesa, poi vado via prima degli innesti di cui si parla ormai da un mese. Sul piano del gioco eravamo in crescita, pur con errori di inesperienza che in questa categoria si pagano a caro prezzo. Dispiace non aver potuto dimostrare fino alla fine cosa potevamo diventare e auguro ai ragazzi di dimostrarlo di qui in avanti. È giusto che paghi il mister. Ma dico grazie a tutti per l’opportunità".

Mercato. L’ultimo botto di mercato arriva dal Medolla col difensore Ahmed Guilouzi (‘90), un lusso in Prima, reduce dai primi mesi a Castellarano ed ex Solierese, Rosselli, Riese e Cdr Mutina. In Seconda al Rivara ecco in mediana Leonardo Ghiotti (‘096) ex Poggese e in attacco Noureddine Adsaoui (’98) ex Vigliano (Seconda piemontese).

Davide Setti