Calcio Dilettanti. Corrente saluta Fiorano. Terre, Chmangui se ne va. La ’Citta’ ritrova Mandelli

Chiude lunedì il mercato dei dilettanti. A Fiorano saluta l’attaccante Antonio Corrente (2001) che va al Casalgrande, coi reggiani che hanno liberato Sula. Dal Terre di Castelli in uscita il difensore Chmangui: su di lui Osteria Grande e Medicina. ANTICIPI. Oggi alle 15 in Prima "D" Fox Junior-Pavullo, in Seconda "F" Maranese-San Paolo, in Terza "A" Gaggio-Cognentese e in Terza "B" Fides Panzano-La Veloce.

Serie D. Abbondanza in mediana domani per la Cittadella a Riccione. Mister Salmi ritrova Mandelli dopo 3 giornate di squalifica e così si apre un ballottaggio a 4 per 2 maglie con Marchetti, Osuji e Mora, sempre out Orlandi. Nei romagnoli qualche dubbio in difesa (Vacca-Barsotti) e in attacco (Napolitano-Bontempi).

Eccellenza. Domani si gioca la 5^ giornata, ecco le ultime per le tre modenesi. Gara già cruciale per il Terre di Castelli (-7 dalla vetta) che ospita l’Agazzanese terza senza Chmangui (in uscita) e Gozzi mentre Gibertini va in panchina. Dopo due ko di misura il Formigine (Masoch e Galli in dubbio) cerca riscatto a Piacenza col Gotico Garibaldina. Il Castelfranco dopo i 13 gol subiti fra Salso e Zola prova a togliere lo zero in classifica a Rolo, anche se Azzani non ha Bojardi, Bahi, Amedei, Calabrò, Boheme e Mazzocchi.

d.s.