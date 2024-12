Calcio dilettanti. Daiano Gavassa: si dimette mister Di Martino. Colpaccio del Luzzara: preso il difensore Coli

Colpaccio per il Luzzara: ecco Luca Coli, difensore del 1991 che aveva salutato la Vianese dopo un ottimo quinquennio. Per la Promozione non è un innesto da poco. In Prima categoria novità in una panchina: nel girone C si è dimesso Andrea Di Martino, che non è più l’allenatore del Daino Santa Croce. La società bianconera sta lavorando per individuare il nuovo mister: la squadra è al 12° posto con 11 punti, a -2 dalla zona salvezza (anche se, insieme al Guastalla, ha una partita in più rispetto a tutte le altre; la vittoria manca dal 6 novembre). Tornando al mercato, si è mossa la Rubierese: ecco Mateo Koni, centrocampista del 2004 che giocava allo Sporting Scandiano, e Riccardo Burani, attaccante classe 2006 proveniente dall’Arcetana. Salutano in tre: Marius Fisic, centrocampista del 2003, e Gabriele Montorsi, attaccante del 2003, scendono in Seconda per giocare al Rubiera, e Matteo Ferrari, centrocampista del 1998, passa al Castelfranco. Scambio concretizzatosi nell’asse Quattro Castella-Boca Barco: il terzino del 2002 Saliou Keita rientra al Boca, e il difensore centrale classe 2003 Samuel Luongo vestirà la maglia del Quattro Castella.

In Seconda, innesto del Novellara con Alessio Ferrari, centrocampista del 1997 ex Fabbrico e Reggiolo.