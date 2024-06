Calcio dilettanti: dopo promozione e mercato, attesa una risposta importante di tifosi. Centese, entusiasmo e abbonamenti La Centese Calcio si prepara per una nuova stagione ambiziosa, puntando su un mercato acquisti di qualità e una partnership strategica per potenziare il settore giovanile. Con l'obiettivo di valorizzare i talenti del vivaio, la squadra si prepara a competere nel campionato di Promozione. Inoltre, la recente collaborazione con G&G Costruzioni per il naming dello stadio porta risorse e modernizzazione. La campagna abbonamenti per la prossima stagione mira a superare le 200 tessere vendute.