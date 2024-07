Mercato. La Maceratese prende Vanzan. Il Tolentino riabbraccia Tizi

Il terzino sinistro di spinta Nicola Vanzan, classe 1999, è un giocatore della Maceratese. Il calciatore, cresciuto nel vivaio del Vicenza, ha vinto un campionato di D con l’Arzignano e uno con il Campobasso, con cui ha conquistato anche il torneo di Eccellenza. Lo scorso anno ha vinto l’Eccellenza con il Teramo. Il neo biancorosso vanta 25 presenze in C e 116 in D, la sua esperienza sarà utile a una Maceratese che si presenta molto rinnovata. Sono arrivati in biancorosso il trequartista Lorenzo Albanesi, il centrocampista Alessio Bracciatelli, è atteso l’annuncio del centrocampista Armin Nasic. Il diesse Nicolò De Cesare sta cercando di far sì che rimanga il centrocampista Kalagna Gomis. L’attaccante Matteo Minnozzi potrebbe restare mentre sono in aumento le possibilità che possa andare altrove la punta Matteo Perri.

Il centrocampista Lorenzo Tizi, classe 1999, torna al Tolentino dopo la vittoria del campionato di Promozione con il Fabriano Cerreto e dopo un inizio di stagione con la Civitanovese. "Giocare per la squadra della propria città – ha detto Tizi – è sempre un vanto, soprattutto per una piazza come Tolentino. Sono molto contento di tornare visto anche che due anni fa ci eravamo lasciati con la retrocessione e quindi la voglia di fare bene sarà ancora più grande". Il Chiesanuova ufficializza la separazione dai centrocampisti Marco Badiali e Alessio Bonifazi, quest’ultimo destinato a giocare nella Sangiustese. Due giocatori del Montefano potrebbero andarsene: il difensore Eneo Pjetri interessa la Vigor Senigallia e la Cluentina ha chiesto informazioni sul centrocampista Federico Camilloni. Il Trodica ha annunciato il ritorno di Elia Ciucci, il centrocampista classe 1994 Elia ha accumulato molta esperienza nei campionati di Promozione ed Eccellenza, dimostrando sempre grande personalità e determinazione in campo.

La Settempeda si è assicurata il centrocampista Tommaso Massini, classe 2001, reduce dalla stagione disputata nell’Aurora Treia e in passato con la Maceratese.