Trattative. Civitanovese, nel mirino non c’è solamente Postacchini

Si complicano le cose, in casa Civitanovese, per la trattativa legata Daniele Postacchini. La società, per bocca del dg Claudio Cicchi, non ha nascosto di essere interessata al centrale difensivo, che è un under (2004), oltre che un civitanovese doc. Tuttavia, il giocatore è legato al Montefano, squadra con cui si è messo in mostra nell’ultimo campionato di Eccellenza, e questo sarebbe l’ostacolo principale della trattativa. Gli occhi della dirigenza rossoblù erano piombati su di lui dopo che Andrea De Vito aveva annunciato l’addio al club, lasciando il pacchetto dei difensori centrali, al momento composto da Marco Passalacqua, Ismaila Diop e Nicolò Capodaglio, con un vuoto da colmare. In ogni caso, la pista Postacchini resta in piedi e i contatti tra la dirigenza e l’agente del calciatore proseguono, ma la società monitora anche altri profili.

Oggi tornerà dalla vacanze il tecnico Sante Alfonsi e sarà l’occasione per fare il punto della situazione e capire quali situazioni sanare attraverso il mercato. I ruoli più attenzionati restano comunque la difesa e la trequarti, reparto, quest’ultimo, che ha fatto registrare le partenze di Alex Strupsceki, Pablo Becker e Andrea Bagnolo, stante la volontà del club di ingaggiare soltanto giocatori "che vogliano venire di corsa a Civitanova". Nei prossimi giorni, l’antistadio Fratelli Ciccarelli ospiterà gli open day dedicati ai giovani. Lunedì sarà il turno degli Allievi (2008-09); mercoledì dei Giovanissimi (2010-11); venerdì 12 degli Esordienti pulcini (dal 2012 al 2015); il 17 luglio spazio ai Primi calci-piccoli amici (dal 2016 al 2019). In tanti, dalle parti del Polisportivo, sottolineano la necessità di avere più spazi a disposizione proprio per le sedute del settore giovanile.

