Calcio dilettanti Eccellenza. Fcr, in attacco arriva Souare ex baby dell’Inter e galletto

Uscito con le ossa rotte da Sant’Agostino (3-0 e terzo ko consecutivo), il Futball Cava Ronco corre ai ripari e puntella l’attacco con Moussa Souare. "Un innesto di spessore che va ad aggiungere esperienza al giovane reparto offensivo", recita la nota del club forlivese. Classe ’98, guizzantissima punta guineana in grado di svariare lungo tutto il fronte offensivo, Souare tira i primi calci nel Santarcangelo, quindi svolge la trafila nei settori giovanili di Sassuolo, Bologna e, da ultimo, Inter. Con la Primavera nerazzurra, nella stagione 2016-17, fa faville, contribuendo con 9 gol alla vittoria dello scudetto del Biscione. Dopodichè inizia un lungo peregrinare in prestito, che lo porterà a vestire, tra le altre, le maglie di Monopoli (serie C) e Mosta Fc (serie A maltese). Volto noto agli sportivi forlivesi più attenti, nel 2019-20 Souare firmò 2 reti con il Galletto targato Massimo Paci, prima che la pandemia imponesse lo stop al campionato.

Nell’ultima stagione ha militato in Eccellenza, prima al Molfetta, poi alla Vis Novafeltria, da cui si è svincolato. Il presente si chiama Fcr. "Ringrazio mister Muccioli e la società per la fiducia. Sono molto contento di essere qui e non vedo l’ora di iniziare", le prime parole di Souare.

Marco Lombardi