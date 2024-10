Calcio dilettanti: Eccellenza. Trunfio e il suo staff a Castelfranco

Il nuovo corso della Virtus Castelfranco (Eccellenza) è made in Reggio.

Ha infatti preso le redini del club la Mediastar del procuratore reggiano Salvatore Trunfio, a cui si è affidato il presidente Di Cosmo, con la carica di direttore generale Ganassi e quella di direttore sportivo ad Alessio Trunfio. Uno staff che l’anno scorso era alla Bagnolese.

Per il nuovo tecnico Daghio ecco i due difensori Joseph Ogunleye e Liviu Romaciuc. Ogunleye, classe ‘98 è di nazionalità ivoriana e può adattarsi anche a fare il centrocampista. Cresciuto nel Parma, vanta 13 gare in D col Lentigione fra il 2016 e il 2018, poi in promozione al Bibbiano dove c’era il dg Ganassi, quindi ha vestito le maglie di Viarolese, Fiore Pallavicino in Prima e l’anno scorso è arrivato a dicembre alla Bagnolese, sempre con Ganassi.

Romanciuc è invece un classe 2004 moldavo, passato dalle giovanili dell’Arcetana e del Modena, quindi ha giocato con Bagnolese e l’anno scorso al Montecchio.

Ingaggiato anche il difensore Francesco Albertini, classe 2002, ex Reggiana, fino a qualche giorno fa in forza allo Sporting Scandiano.

Sempre dal Modenese, una notizia che riguarda un reggiano: il Fiorano si è rinforzato in mediana con lo svincolato Matteo Bianchini, centrocampista offensivo classe ‘98 già coi biancorossi l’anno scorso, cresciuto nella Reggiana che ha vestito le maglie di Bibbiano, Arcetana, Basilicastello, Folgore Rubiera, Brescello, Montecchio e Baiso.