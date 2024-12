Calcio dilettanti. Figc-Lnd, assemblea ordinaria. Toscana nel segno della continuità

Nel segno della continuità e della piena fiducia al presidente Paolo Mangini. Ieri mattina si è tenuta, presso il Palazzo Wanny a Firenze, l’assemblea ordinaria delle società di calcio appartenenti al Comitato Toscana Figc della Lega Nazionale Dilettanti. "Ringrazio le oltre 300 società della regione - afferma Mangini - che sono intervenute in presenza o per delega, testimoniando ancora una volta passione, dedizione e unità del mondo del calcio dilettantistico toscano. Un settore che con forza, vitalità, attaccamento ai colori sociali e tanti sacrifici porta avanti una eccellente missione sportiva e sociale di cui tutti bisogna essere fieri e orgogliosi. Un mondo da salvaguardare e proteggere, con il Comitato al fianco di tutti e in particolare delle piccole realtà".

Alla presenza del consigliere federale Francesco Franchi, del vice presidente del settore tecnico Paolo Bosi, del presidente regionale del Coni Cardullo, del coordinatore regionale settore giovanile e scolastico Gabbrielli e del rappresentante dell’Associazione calciatori Sabatini, il presidente Mangini ha presentato le designazioni del consigliere federale dell’area centro e del consigliere federale nazionale. Per il primo incarico le società hanno approvato la designazione di Giacomo Fantazzini, avvocato nato nel 1976 con alle spalle una carriera nell’ambito sportivo sia da calciatore che da tecnico ed infine da dirigente di società, appartenente al Comitato dell’Emilia Romagna dal 2020. Quale consigliere federale nazionale Mangini ha presentato la designazione dell’uscente Daniele Ortolano, vice presidente della Federcalcio e fino al 2021 presidente del Comitato Abruzzo. Due persone che per esperienza, curriculum e professionalità rispondono perfettamente al profilo necessario a rappresentare le istanze dei club della Lega Nazionale Dilettanti in Consiglio Federale. Al termine dell’assemblea premiazione delle società.

F. Que.