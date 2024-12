Calcio dilettanti, gli anticipi di ieri. Casumaro scatenato al ’Merighi’. Una cinquina rifilata al Felsina

casumaro

5

felsina

0

CASUMARO: Saccenti, Vinci (15’ Pansini), Benini (86’ Amadellli), Farina, Sarto, Vinci, D’Elia (78’ Finardi), Barbieri, Testoni, Catozzo (36’ Cresta), Daniel, Chinappi, Govoni (74’ Guernelli).

A disp: Pancaldi, Pencarelli, Barbieri. Ginesi. All. Rambaldi.

FELSINA: Maiella, Sambarino, Grande (55’ Gomes Dos Santos), Veglia, Vignudelli, Tonelli, Vallesani (46’ D’Apote), Orsini (55’ Di Mascio), Adeyemi, Gamberini (46’ Chiriaco D.), Brunori (77’ Inzania).

A disp: Sillah, Chiriaco A., Haffadi, Venturi. All. Buttignon.

Arbitro: Marino Caiazzo di Reggio Emilia.

Marcatori: 12’ Catozzo, 20’ Govoni, 28’ (rig.) Benini, 56’ Cresta, 77’ aut. Vallesani

CASUMARO

Il Felsina aveva fermato a Porto Garibaldi la Comacchiese, ieri è stato travolto da un Casumaro scatenato. E’ stata una partita a senso unico. Ha dato il via alle danze Catozzo, che al 12’ raccoglie di testa un calcio d’angolo di D’Elia, anticipando tutti sul primo palo.

Al 20’ arriva il raddoppio con Govoni: Chinappi ruba palla in attacco, retropassaggio per Govoni, che insacca a porta vuota. Al 28’ il Casumaro cala il tris.

Lancio in profondità di Farina, Govoni aggancia in area, supera anche il portiere, al momento del tiro è falciato da un difensore in recupero: rigore. Trasforma capitan Benini.

Il primo tempo finisce 3-0, nella ripresa il copione non cambia. Al 56’ cross di Testoni dalla trequarti, Cresta stoppa di petto e poi lascia partire un tiro al volo che non dà scampo al portiere. Manita del Casumaro al 77’.

Da un calcio d’angolo si accende una mischia nell’area del Felsina, un rinvio sballato diventa autogol.

Nell’anticipo di Prima categoria il Santa Maria Codifiume è stato sconfitto a domicilio da un cinico e determinato Galeazza per 1-0.

Dopo il ko a Calderara si allunga così la serie negativa per i rossoblù, ma con il Galeazza il risultato è troppo ingeneroso con gli argentani, che meritavano quanto meno il pareggio. In avvio il Santa Maria Codifiume confeziona due occasioni da gol, capitano sui piedi di capitan Stigliano e Martella.

Alla mezz’ora, nell’unica opportunità costruita in 90’, il Galeazza sblocca il risultato.

Tutto nasce da un’azione molto contestata dai padroni di casa: Frustaglia approfitta di una svista arbitrale, una trattenuta ai danni di Ouala, l’azione prosegue, suggerimento per l’ex esterno offensivo della Portuense, davanti a Lazzari lo chiama all’uscita e lo supera.

Dopo lo svantaggio il Santa Maria Codifiume ha provato a reagire ma senza trovare la via del gol, perdendo così tra le mura amiche.

Franco Vanini