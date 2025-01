Calcio dilettanti: gli anticipi di ieri. Sporting e Arcetana non si fanno male. Colpi esterni per Boretto e Baiso/Secchia

Solo zero a zero, in Eccellenza, tra Sporting Scandiano (19) e Arcetana (24). Lo Sporting rimane in zona playout, mentre i biancoverdi, in attesa delle gare odierne, sono a +3 dalla zona pericolosa.

In Promozione, girone A, che Boretto (30): netto 3-0 sul campo del Masone (22), che torna a perdere dopo due gare. Boretto che non vinceva da quattro gare e si è sbloccato coi gol di Nunziata al 6’, Rocchi al 45’ e Diouf al 73’.

Sospirone di sollievo anche per il Baiso/Secchia (35), che nel girone B era reduce da tre sconfitte consecutive: bella vittoria per 2-1 sul campo del Fiorano (18) grazie a Viviroli al 28’ e Caputo al 45’. Inutile per i modenesi il gol di Neri al 93’.

Botta e risposta in Prima categoria, nel girone, C tra Original Celtic Bhoys (11) e Boca Barco (24): un 2-2 che non schioda più di tanto i locali dal penultimo posto. Gol di Galasso al 12’ per il Boca, poi ribaltano tutto i locali col rigore di Dosso al 38’ e con Sabri al 75: poi la beffa col pari ospite di Marchese al 90’.

Passiamo alla Seconda: nel girone B successo del Gattatico (24) per 1-0 sulla Fulgor Fiorenzuola (10). Gol decisivo di Neri. Nel girone D vittoria esterna per 2-1 del Rapid Viadana (24): la vittima è l’Fc 70 Sant’Ilario (12), che rimane per ora a +5 sui playout. Decide tutto doppio Chiodini: non basta Bertani. Nel girone E netto successo della Casalgrandese (20) ai danni di un Puianello (13) che non perdeva da novembre. Il 4-0 ha le firme di Montanini (due), Venturi e Giberti.

Chiudiamo con la Terza categoria: nel girone reggiano solo un pareggio per 1-1 tra Fogliano (16) e Amici di Davide (24). Rossi per i primi, Peretti per gli appenninici. Nel girone modenese, invece, perde per 3-1 la Gualtierese (12). Inatteso kappaò col fanalino di coda Union Sg Sozzigalli, che prima aveva solo 5 punti (ora 8). Per i reggiani troppo poco il gol di Zoriaco a fronte di quelli di Jarmouni, Gibellini e Di Rosa.