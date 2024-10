Calcio dilettanti, gli anticipi di Promozione e Prima Categoria. Oggi Mesola-Centese e Copparo-Codigorese

Oggi pomeriggio anticipo di lusso in Promozione: alle 15 ci sarà lo scontro al vertice tra la capolista Mesola e la Centese, una delle partite più attese del week end, meteo permettendo. La formazione castellana arriva a questo incontro con un ruolino di marcia impressionante: 6 vittorie consecutive dopo il pareggio iniziale contro la Comacchiese, con un totale di 12 gol segnati e solo 2 subiti, dimostrando una difesa quasi impenetrabile. La Centese, dal canto suo, si presenta a questa sfida con grande determinazione. Come ha dichiarato mister Ciro Di Ruocco, la squadra si prepara con umiltà ma anche con la consapevolezza dei propri mezzi. Pur essendo una neopromossa, la Centese ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli e arriva a questo big match con soli tre punti di distacco dalla corazzata ferrarese. Il mister del Mesola, Oscar Cavallari (nella foto), ex allenatore del Sant’Agostino in Eccellenza e con ottimi trascorsi nella Comacchiese, prepara i suoi per mantenere la vetta della classifica, forte di un organico esperto e ben rodato. Tra i protagonisti spiccano il capocannoniere classe 2004 Giuseppe Davo, il capitano Telloli con tanta esperienza in Eccellenza, il veterano Matteo Marcolini (classe 1985) e il solido portiere Enrico Calderoni (classe 1990), con esperienze in Serie D nell’Alfonsine e nel Bellaria Igea Marina. A completare la rosa ci sono i giovani talenti Gabriele Tofan e Fabio Crosara, che ha trascorsi nel Porto Viro in Eccellenza. In riva al Po c’è anche l’insidia delle condizioni del terreno di gioco: "Il campo è messo malissimo – afferma il direttore sportivo castellano, Edoardo Biondi – la falda si è alzata e il terreno si è allentato ancora di più. Affrontiamo una Centese in salute, una neo promossa che dispone di un organico competitivo e che viaggia sulle ali dell’entusiasmo". Nonostante la sosta forzata, nel Mesola non sono stati recuperati i lungodegenti Pittaluga, Biston e Biolcati. C’è un anticipo avvincente anche in Prima categoria (ore 15), uno scontro salvezza al "Preziosa" di Copparo tra i rossoblù di mister Cestari e i granata della Codigorese di Diego Grassi, penultima in classifica con un solo punto all’attivo ma desiderosa di sbloccarsi.

Franco Vanini