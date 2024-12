Calcio dilettanti: gli anticipi. Il Fabbrico pareggia, Rolo kappao

In Eccellenza aveva assaporato la vittoria il Fabbrico (15), ma alla fine è finita 2-2 col Real Formigine (9). Lari aveva portato avanti i reggiani al 26’, poi pari modenese con rigore di Arati al 49’. Nuovo vantaggio Fabbrico con Galeotti (52’), ma niente da fare: altro rigore per gli ospiti, e pari di Arati al 75’. Dal 26’ si è giocato 10 contro 10 per i due rossi per proteste sventolati a Napoli (Real) e Barbieri (Fabbrico).

Il Fabbrico aggancia il Rolo (15), che ha perso a Vignola per 3-1 contro il Terre di castelli, per ora terzo con 29 punti. Anche qui, però, i reggiani avevano per un momento sperato in un risultato migliore. Barbolini al 22’ firma il vantaggio, e il solito Habib su rigore aveva pareggiato al 55’. Solo al minuto 84 il vantaggio modenese (rigore Scarlata), e al 93’ il tris di Giordano che stende il Rolo.

Colpo esterno nel girone C di Prima categoria: 1-0 della Virtus Libertas (25) sul campo della FalkGalileo (18), con gol decisivo al minuto 37 di Singh. La Virtus si porta per ora in terza piazza a -5 dalla prima (Virtus Correggio). Triplo anticipo in Seconda: nel girone B solo 0-0 tra Salicetese (19) e Gattatico (21). Nel girone D successo esterno del Rubiera Calcio (15) che si prende tre punti col 2-1 sulla Virtus Calerno (19). Decidono Franceschini (15’) e Notari (38’), che superano il momentaneo pari di Di Lello (17’). Nel girone E: vola il Real Casina (20) col 3-1 esterno sul campo del Montecavolo (16). Bianconeri avanti con Benassi al 13’, e poi rimontati da Taullau (52’) e doppio Favali (67’ e 82’). Biancorossi terzi e a -5 (sempre in attesa delle gare di oggi) dal 1° posto (United Albinea e Celtic Cavriago a 25). Infine la Terza: nel girone B perde in casa per 5-1 la Gualtierese (12) contro la Virtus Possidiese (30).