Calcio Dilettanti I prmi verdetti, aspettando play off e play out. Daytona-Rifredi, spareggio show. Come la sfida S. Miniato-Sestese

Si sono conclusi domenica scorsa i campionati regionali dilettanti di calcio dall’Eccellenza alla Seconda categoria. Questi i verdetti nei gironi delle società fiorentine. In Eccellenza girone A play out fra Montecatini-Lanciotto Campi; nel girone B la finale dei play off tra Signa e Terranuova si giocherà domenica allo stadio di Pontassieve.

PROMOZIONE

Girone A: Viareggio promosso. Play off: Pietrasanta-Lunigiana, Real Cerretese-Casalguidi. Play out: Settimello-Dicomano. Retrocedono Pieve Fosciana e Maliseti.

Girone B: Spareggio per la promozione in Eccellenza fra San Miniato Basso-Sestese. La vincente in Eccellenza, la perdente al quadrangolare tra le vincenti play off dei tre gironi e l’Antella che ha conquistato la Coppa. Play out: A. Picchi-Castiglioncello. Retrocedono Sant’Andrea e Porta Romana.

Girone C: Affrico promosso. Play off: Sansovino in finale; semifinale Grassina-Montagnano. Play out: Pienza-Torrenieri. Retrocesse: Lucignano e Montalcino.

PRIMA CATEGORIA

Girone C. Cerbaia promosso. Play off semifinali Jolo-Ginestra e Calenzano-Barberino Tavarnelle. Play out Sancascianese-Barberino Mugello. Retrocesse Isolotto e Castello.

Girone D: Cubino promosso. Reggello in finale play off, la semifinale play off è Incisa-Sporting Arno. Play out fra Castelnuovese-Rignanese. Retrocesse Casellina e Pratovecchio.

SECONDA CATEGORIA

Girone I: Gallianese promossa. Molinense in finale play off e affronterà la vincente della semifinale Sagginale-Reconquista San Piero. Play out fra Firenze Sud-Pian di San Bartolo e Firenze City-Vigor Misericordia. Retrocede Caldine.

Girone F: Tre squadre in testa a pari punti. Per la classifica avulsa spareggio promozione Daytona-Virtus Rifredi (la perdente ai play off con il Comeana). Laurenziana in semifinale play off col Real Peretola. Play out: Santa Maria-Euro Calcio; Mezzana-Vernio. Retrocede Prato Sport.

Girone H: promossa Dinamo Florentia. Finale play off Audace Legnaia-Florence. Play out: Mercatale-Duccio Dini. Retrocedono Raddese e San Polo.

Francesco Querusti