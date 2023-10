Calcio Dilettanti. Il baby Temzen regala i quarti alla Cittadella. Rambaldi e Molinari in pole position a Cavezzo

brescello piccardo

1

cittadella

2

BRESCELLO PICCARDO: Caccialupi, Aloi (41’st Ennamli), Gianferrari (1’st Rizzi), Zaccariello, Brasacchio, Bertoli (12’st Cocconi), Caffarra, Tagliapietra, Boselli (22’st Truffelli), Bocedi, Benassi (19’st Mazzoni). A disp.: Aimi, Fomov, Notari, Tagliavini. All. Fontana

CITTADELLA: Neri, Sejdiraj (28’st Azzi), De Lucca (36’st Bamouni), Arati, Caselli, Serra, Caesar Tesa (32’st Pezzani), Vernia, Ridolfi, Mondaini (22’st Temzen), Fugallo (1’st Malivojevic). A disp. Imbimbo, Veneri, Gimmati, Covili. All. Salmi

Arbitro: Maselli di Bologna

Reti: 15’ Boselli, 15’st Ridolfi, 39’st Temzen

Note: ammoniti Sejdiraj, Malivojevic, Zaccariello, Caselli

La Cittadella ’cannibale’ non molla la presa nemmeno in Coppa di Eccellenza e passando 2-1 in rimonta a Brescello conquista il pass per i quarti, che si giocheranno fra il 22 e il 29 novembre: per la truppa di Salmi l’avversario sarà una fra Terre di Castelli, Correggese e Montecchio. Al 15’ Boselli sorprende Neri per il vantaggio della Piccardo. Prima del riposo Tesa e Fugallo sfiorano il pari, poi al 15’ della ripresa è Ridolfi che di testa pareggia i conti su cross di Vernia. Al 23’ Caccialupi dice di no alla doppietta di Ridolfi poi la Cittadella viene fermata da due legni, prima Vernia centra la traversa da fuori, poi sul tap in Serra manda sul palo. E così a 6’ dalla fine ci pensa il 2006 Temzen a regalare la qualificazione.

Cavezzo. Dopo l’addio consensuale fra la società e mister Mark Bonissone il club sta sondando alcuni profili: in pole ci sono Sergio Rambaldi ex Sant’Agostino e Luca Molinari ex San Felice.

d.s.