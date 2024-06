Calcio dilettanti. Il Boretto chiude la porta con Cavallini. Tris di acquisti per il Fellegara

Nuovo volto in casa Boretto (Promozione) con l’inserimento in rosa di Riccardo Nicolò Cavallini. Portiere classe 1999, è reduce dall’esperienza in Eccellenza con la Virtus Castelfranco. Per lui stagioni anche con Bagnolese e Fabbrico. Il Campagnola ha preso Mattia Vezzani, mezzala mancina del 1999. In Prima categoria si rinforza in difesa il Daino Santa Croce con l’arrivo di Ivan Bucci, difensore del 1998 ex Guastalla. In Seconda il Fellegara sta programmando per tempo la nuova stagione, e riparte dalla conferma di mister Fabio Troccoli, che sarà affiancato dal vice Bulku Sokol e dal preparatore dei portieri Stefano Valenti. Ci sono anche tre nuovi acquisti: arrivano il mediano Simone Morani, classe ’90 ex Real Casina, la mezzala Simone Stefani (classe ’95, è un ex Falk e Roteglia e per lui si tratta di un ritorno), e il puntero Giuseppe Brusciano, classe ’98 ex Spezzanese. Valanga di riconferme: rimangono Filippo Menozzi, portiere del ’99, i difensori Matteo Rivi (’95), Matteo Ferrari (’95, è il capitano), Alberto Anceschi (25 anni, è terzino), Lorenzo Adamo (’91), Federico Bondavalli (’99) e Nicholas Baroni (2000). A centrocampo permanenza per Natalino Mantoan (’94), Gianluca Tirelli (2000) e Giovanni Prati (2001), e in attacco ancora Fellegara per Giovanni Patti (’94) e Alessandro Rubbiani (’97). Appena retrocesso in Terza dopo aver perso i playout di Seconda con la Reggio Calcio, lo Sporting Cavriago è già pronto per ripartire. Confermato il veloce attaccante Daniel Asuenimhen (1999), e stessa sorte per il portiere del 2003 Matteo Bartoli. Completano la lunga serie di riconferme i difensori Luigi Ferrari (1989), Emanuele Montagna (1989) e Filippo Montermini (2003), il centrocampista Gabriele Facchini (1997) e l’attaccante Matteo Manvilli (1990). Il diesse Gianfranco Manno sta lavorando su un mix di giovani ed esperti per una pronta risalita in Seconda.