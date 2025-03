Calcio Dilettanti. Il Cotignola in semifinale di Coppa

Festeggia il Cotignola nei quarti di finale di Coppa Emilia di Prima: ravennati qualificati per le semifinali grazie al successo (1-0) di Longiano sul Roncofreddo. Decisivo il bomber Fiorillo al 40’ del secondo tempo. Il Cotignola si aggiunge così ai modenesi del Medolla – l’avversario più temibile, dominatore del girone D – ai reggiani del Falk Galilei, al quinto posto nel girone C e ai piacentini dello Spes Borgotrebbia, ugualmente quinti ma nel girone A. Le semifinali sono in programma mercoledì prossimo. Si sono giocate anche due partite del girone N di Seconda Categoria. È terminato 0-0 il big match tra Low Street e Stella Rossa: così tira un sospiro la Polisportiva 2000 che ora, a parità di partite giocate, ha ben 5 punti di vantaggio proprio sulla Stella Rossa, al momento l’unico avversario che sembra in grado di impensierire i cervesi. In Terza si recuperano le gare della 23ª giornata: un gol di Spinosa al 13’ st regala la vittoria alla Camerlona sul Wild Bagnara: i ravennati salgono al secondo posto a -4 dal San Zaccaria. Un rigore di Casalone nel finale regala la vittoria 1-0 alla Marradese sul Mordano: ora i granata sono terzi e hanno già osservato il loro turno di riposo.

Coppa Emilia 1ª Categoria. Quarti: Roncofreddo-Cotignola 0-1 (40’ st Fiorillo). Qualificata: Cotignola. Recuperi Seconda Categoria. Girone N: Low Street-Stella Rossa (19ª giornata) 0-0; Gs Romagna-Fornace Zarattini (21ª giornata) 3-3 (2’ pt Guerrieri, 12’ pt Fiore (Gs), 23’ pt Bucci (Gs), 27’ pt Guerrieri, 32’ pt Benzoni (Gs), 52’ st rig. Tampieri.). Classifica: Pol. 2000 53; St. Rossa 48; Mezzano, Fiumanese 42; Low Street 34; P. Fuori 32; P. L. Reda 28; Vita 26; F. Zarattini 25; Gs Romagna 24; Dep. Roncadello 18; P. Marina 16; Real 11; Valmontone 9. Terza Categoria, girone A (23ª giornata): Marradese-Mordano Bubano 1-0 (36’ st rig. Casalone), Wild Bagnara-Pol. Camerlona 0-1 (13’ st Spinosa). Classifica: S. Zaccaria 55; Pol. Camerlona 51; Marradese 46; Godo 45; S. Romagna 37; J. Cervia 36; Giovecca 35; Atlas 31; W. Bagnara 29; St. Azzurra 23; Coyotes, L. Adriano 22; M. Bubano 21; E. Mattei 12; Lectron 8.

u.b.