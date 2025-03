CALCIO DILETTANTI: IL DIFENSORE HA GIOCATO 200 GARE NEI PROF. La Correggese ingaggia Sarzi Puttini

La Correggese non vuol lasciare nulla al caso e inserisce un nuovo tassello nel reparto difensivo in vista dell’ultima parte di stagione, per far fronte anche ai tanti problemi fisici che hanno colpito la formazione biancorossa nell’ultimo periodo soprattutto nel reparto arretrato. A vestire la maglia della Correggese arriva il difensore Daniele Sarzi Puttini. Classe 1996, Sarzi Puttini nasce proprio a Correggio e, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Carpi approda nel mondo dei professionisti nel 2015 con il passaggio al Sudtirol, dove da inizio a una lunga carriera nel calcio professionistico tra Serie C e B, indossando le maglie di Piacenza, Cuneo, Ascoli, Bari, Fermana, Messina, Latina, Triestina e Pro Vercelli fino al termine della scorsa stagione. In carriera vanta 200 presenze nel calcio professionistico di cui 193 in Serie C e 7 in Serie B.