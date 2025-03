Calcio dilettanti: il giudice sportivo. Seconda: in dieci squalificati un turno

Ecco Le decisioni del giudice sportivo provinciale, mentre quelle regionali dall’Eccellenza alla Prima categoria verranno diramate oggi.

In Seconda categoria dovranno restare fuori una partita Cristian Zannoni (Carpineti), Bassir (Celtic Cavriago), Gangemi (Montecavolo), Albertini (Reggiolo), Lamberti (San Faustino), Como (Santos 1948), Gualdi (San Prospero Correggio), Iodice (Virtus Bagnolo), Semplice (Virtus Calerno) e Melis (Virtus Mandrio).

In Terza inibito fino al 13 aprile il dirigente Elia Rivi (Vetto) espulso per doppia ammonizione, a fine gara si avvicinava all’arbitro tenendo un atteggiamento intimidatorio. Out una gara Riccardo Coli (Collagna), Ballistreri (Coviolo), Favali (Felina), Demise (Ramiseto), Quanzo (Sporting Tre Croci), Mistrali (Vetto).

Esonero. Cambia ancora lo United Carpi (girone B di Promozione): ritorna Nicolò Gilioli, al posto di Marc Bonissone (arrivato a inizio 2025). Via, dunque, l’ex bomber e mister anche di diverse realtà reggiane (vedi Athletic Correggio o Gualtierese): i modenesi vengono da 4 gare senza vittorie e sono terzultimi con 23 punti (-7 dalla salvezza diretta).