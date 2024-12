Calcio Dilettanti. Il maltempo ferma tutto. Ecco le ipotesi per i recuperi

Il maltempo, con pioggia e neve da Bologna a Piacenza, hanno portato ieri mattina allo stop da parte del Crer per tutti i gironi delle squadre modenesi di Eccellenza, Promozione e Prima e per quelli di Seconda e terza delle nostre formazioni. L’unica squadra che ha giocato è stata il Ravarino in Prima "E", coi ragazzi di Bellini che hanno battuto 3-1 il Codifiume uscendo dalla zona playout dopo 6 gare senza vittoria (3 pari e 3 ko) grazie ai gol di Cotti, Capone e ancora Cotti. RECUPERI. Intanto iniziano a circolare le prime ipotesi per il recupero delle gare. Esclusa la possibilità di giocare già domani sera o domenica 29 dicembre, per Eccellenza e Promozione le gare di ieri si potrebbero recuperare mercoledì 18 dicembre (si sposterebbero le semifinali di Coppa Eccellenza) visto che domenica 22 è già occupata dai recuperi dell’intera 8^ giornata. La Prima categoria potrebbe recuperare domenica 5 gennaio dato che il campionato sarebbe fermo per quella data (il 12 si riparte con la prima di ritorno). La Seconda "F" e "G" potrebbe recuperare domenica 22 dicembre spostando le gare di coppa, mentre la Terza di Modena potrebbe recuperare domenica 22 gennaio visto che la prima di ritorno è fissata per il 26. d.s.