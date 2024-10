Calcio Dilettanti. Il Monturano in casa dell’Urbino, il Monticelli riceve il Grottammare

Un fine settimana ricchissima di gare ed appuntamenti nel panorama dilettantistico regionale dall’Eccellenza fino alla Seconda categoria con molte gare assolutamente interessanti.ò Il cuore del programma sarà domenica con l’Eccellenza interamente in campo dove spicca l’impegno dell’Atletico Mariner in casa contro l’Urbania con i locali che cercano un successo per la propria classifica mentre il Monturano è di scena in casa dell’Urbino per dimenticare il ko interno di domenica scorsa. Gara di cartello invece per il Montegranaro, protagonista di un ottimo momento in campionato, che riceve il Ksport Montecchio una delle big assolute di questo campionato. Oggi in campo invece quasi interamente la Promozione, con due sole gare posticipate a domani: Trodica-Elpidiense Cascinare e Atletico Azzurra Colli-Azzurra Sbt. Oggi intanto occhi puntati sul Monticelli che riceve la visita del Grottammare, con il Montegiorgio impegnato a Corridonia ma soprattutto la sfida tra big, seppur al momento in posizioni di classifica differenti, Aurora Treia-Porto Sant’Elpidio con la Sangiorgese che cerca punti contro la Cluentina e la Palmense che riceve un lanciatissimo Casette Verdini.

Eccellenza. Atletico Mariner-Urbania, Fabriano Cerreto-Osimana, Urbino-Monturano, Matelica-Maceratese, Montefano-Portuali, Montegranaro-Ksport Montecchio, Sangiustese-Alma Juventus Fano, Tolentino-Chiesanuova

Promozione B. Monticelli-Grottammare, Corridonia-Montegiorgio, Aurora Treia-Porto Sant’Elpidio, Palmense-Casette Verdini, Sangiorgese-Cluentina, Vigor Montecosaro-Settempeda, Trodica-Elpidiense Cascinare (domani), Atletico Azzurra Colli-Azzurra Sbt (domani)

Prima Categoria. Girone C: Real Elpidiense-Montecosaro, Castelraimondo-Casette D’Ete Girone D: Castel di Lama-Acquasanta, Pinturetta-Piceno Utd, Castoranese-Afc Fermo, Centobuchi-Cuprense, Comunanza-Futura 96, PedasoCampofilone-Real Montalto, Real Eagles Virtus Pagliare-Invictus, Petritoli-Offida (domani)

Seconda Categoria. Girone G: Tirassegno-Monte San Pietrangeli, Usa Fermo-Montefiore, Grottazzolina-Piane Mg, Valtesino-Ponzio Giberto, mAtletico Mu-Vis Faleria, Montottone-Avis Ripatransone, Salvano-Corva Calcio, Monte San Martino-Mandolesi (domani) Girone H: Jrvs Ascoli-Piazza Immacolata, Agraria Club-Vigor Folignano, Santa Maria Truentina-Vis Stella, Acquaviva-Castignano, Atletico Porchia-Mozzano, Atletico Gmd-Maltignano, Olimpia Spinetoli-Croce Casale, Venarottese-Monteprandone