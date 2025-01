Calcio Dilettanti, il numero uno del Crer. Promozione, il disegno di Alberici:: "Passare da 18 a 16 squadre»

"Vorremmo portare nel più breve tempo possibile la Promozione da 18 a 16 squadre". Simone Alberici, presidente del Crer, ha ribadito quella che è la sua volontà ormai da un anno anche lunedì sera, ospite negli studi di Zona D su Trc Bologna.

"Abbiamo appena finito un girone di andata bello tosto – ha spiegato – e se per l’Eccellenza, che è la nostra Serie A, le 18 squadre sono un habitat perfetto, perché chi ambisce alla D deve mettersi in gioco con questi numeri, per la Promozione ribadisco come vorrei in tempi brevi ridurre i 4 gironi da 18 a 16. A breve faremo una riunione con le società su questo tema, penso che per tante realtà di Promozione 34 giornate di gara siano insostenibili". Alberici prende spunto dal triplo turno ravvicinato giocato lo scorso 5, 8 e 12 gennaio. "Far fare alle società di Promozione questi tour de force non è il massimo – ha spiegato – ora attendiamo che sabato si giochi la finale della Coppa di Eccellenza poi convocheremo le prime riunioni sul tema. Come sempre a noi non piace far arrivare dall’alto le riforme già decise, ma le condivideremo con le società. Come abbiamo fatto per il triplo turno ravvicinato di inizio gennaio. Fra maggio e giugno scorsi le abbiamo riunite rappresentando loro i nostri calendari. Fra le opzioni per giocare le 34 giornate in Eccellenza e Promozione c’era anche questa. Si è discusso, come accade spesso, ma la scelta è stata condivisa. Poi per l’8 avevamo fissato le ore 18 per evitare il gelo e la nebbia della sera, ma ho visto che in Promozione alla fine tutti o quasi hanno giocato alle 20,30. Per questo mi sento di dire che alcune polemiche mi sono sembrate molto sterili: i dirigenti dovrebbero sapere quello che firmano prima di lamentarsi". Alberici vuole la riforma presto e se sarà proposta e accettata in estate potrebbe già entrare in vigore dalla stagione 2026-27. "Abbiamo numeri che ci permettono anche operazioni repentine – conclude – ma non è il caso di fare ora delle simulazioni su come diminuire le squadre, tutto passerà dalle riunioni con le società e dal loro eventuale ok. Purtroppo il clima in Emilia Romagna non ci permette di sostenere le 18 squadre sotto l’Eccellenza: abbiamo avuto le alluvioni a marzo e settembre con precipitazioni mai viste, in inverno in montagna si va sotto zero ed è tornata la nebbia. Poi con meno squadre si alzerà anche il livello tecnico dei campionati e metteremo meno in difficoltà gli arbitri".

Possidiese. Dopo 2 anni la Virtus Possidiese è pronta per tornare a giocare sul proprio impianto. La gara di domenica con il 4Ville, valida come prima di ritorno di Terza "B", riporterà i gialloblù al campo "Gualdi" di San Possidonio: il manto erboso è stato completamente rifatto con impianto di drenaggio, irrigazione e relativa semina e ora si presenta in ottime condizioni. La Virtus Possidiese con le squadre di Allievi, Under 18 e Juniores, è da 2 anni che prende in affitto gli impianti di Fossa di Concordia, Rovereto e San Prospero, dove ha giocato anche la prima squadra fin qui.

Davide Setti