Calcio dilettanti. Il Rolo perde. Luca Marchesi per 4 giornate

In Eccellenza quattro giornate all’attaccante Luca Marchesi (Rolo) perché a fine contestava alcune decisioni dell’arbitro, rivolgendogli espressioni irriguardose. In Promozione multa di 150 euro al Luzzara per intemperanze dei propri sostenitori. Inibito fino all’8 gennaio 2025 il dirigente Davide Bernardelli (Luzzara) perché, incaricato al servizio di forza pubblica sostitutiva, si avvicinava alla panchina avversaria venendo a diverbio con i suoi occupanti. Richiamato dall’arbitro, si rivolgeva con gravi proteste. Una settimana di stop al dirigente Fausto Spadali (Masone) per comportamento non regolamentare. Due turni a Camara (Campagnola). Una gara a Duci (Casalgrande), Sane (Montecchio). In Prima categoria una giornata a Favali e Messori (Atletic Progetto Montagna), Barazzoni e Gonzaga (Atletico Bibbiano Canossa). Un turno a Lucano (Boca Barco), Iemmi (Campeginese), Le Piane (Quattro Castella) e Geraci (Virtus Libertas).

In Seconda due gare a Covri (Reggiolo). Un turno a Bellesia (Novellara), Crotti (San Faustino), Ardito (S.Ilario) e Cuomo (Virtus Calerno).

In Terza squalificati fino al 15 dicembre mister Alessandro Crescenzo e il dirigente Martino Gallinari (Fogliano) per proteste all’arbitro. Una gara a Martinelli (Amici di Davide), Setti (Cadelbosco) e Yara (Cavriago).