Calcio dilettanti. Il turno perso si recupererà il 22 dicembre

I turni di Eccellenza, Promozione e Prima categoria di domenica scorsa, rinviati in blocco a causa dell’allerta meteo che ha colpito tutta la regione, hanno una data di recupero ufficiale: si disputeranno domenica 22 dicembre. Lo ha comunicato il Comitato regionale della Figc. Ricordiamo i turni in questione, partendo dall’Eccellenza (girone A): il recupero dell’ottava giornata vedrà Colorno-Correggese, Fabbrico-Zola, Virtus Castelfranco-Arcetana, Real Formigine-Rolo, Brescello/Piccardo-Terre di Castelli e il derby tra neopromosse Sporting Scandiano-Vianese. Promozione: il girone A vedrà il derby Luzzara-Boretto, poi ecco Pontenurese-Vezzano, Masone-Montecchio, Alsenese-Bibbiano/San Polo e Sannazzarese-Bagnolese. Il girone B: Baiso/Secchia-Castelnuovo, Riese-San Felice, Sammartinese-Colombaro, Casalgrande-Atletic Cdr Mutina, Campagnola-La Pieve Nonantola e Castellarano-Ganaceto. Si tratterà del recupero del sesto turno, invece, per la Prima categoria. Nel girone B ecco gare come Juve Club-Barcaccia, Palanzano-Quattro Castella e Atletico Bibbiano Canossa-Langhiranese. Poi passiamo anche al girone C: Campogalliano-FalkGalileo, Madonnina-Povigliese, Campeginese-Guastalla, Rubierese-Viadana, Corlo-Daino Santa Croce, Virtus Correggio-Boca Barco, Original Celtic Bhoys-Virtus Libertas e Atletic Progetto Montagna-Solierese. Tra l’altro, a far compagnia a questi recuperi ci sarà anche il "regolare" 15° turno di Terza categoria, in programma per il 22 dicembre già da agosto. Mancano praticamente due mesi, però: intanto il prossimo turno dei campionati è alle porte (cambia l’orario di inizio che sarà alle 14,30), meteo permettendo, visto che, seppur con intensità minori, sono previste altre precipitazioni.