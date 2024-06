CALCIO DILETTANTI. In difesa il Fucecchio riparte da Ghelardoni. Due conferme per il Montelupo

Sganciata la ’bomba’ Sciapi, punta fucecchiese da oltre 230 reti in carriera e 4 volte capocannoniere in Eccellenza tornato dopo 4 stagioni al Perignano, il Fucecchio prosegue nelle conferme in vista di un nuovo campionato di Eccellenza. Dopo quelle di capitan Del Bino tra i pali, Lecceti in difesa, Malanchi a centrocampo e Rigirozzo in attacco, ecco infatti anche quella di Valerio Ghelardoni. Difensore centrale classe 1999, Ghelardoni era arrivato in bianconero la scorsa estate dopo le esperienze con Pro Livorno Sorgenti e Lampo Meridien, mentre nell’ultimo campionato è stato utilizzato 28 volte, segnando 2 reti. Scendendo in Promozione arrivano le prime ufficialità anche da Montelupo che conferma il portiere Andrea Lensi (‘98) e il centrocampista offensivo Niccolò Ulivieri (‘97). L’estremo difensore originario di San Miniato ed ex Tuttocuoio, Scandicci, Signa, Ponsacco e Cuoiopelli è alla sua terza stagione in amaranto, mentre Ulivieri è arrivato la scorsa estate da Malmantile segnando 4 gol quest’anno. In Seconda Categoria inizia a prendere forma il nuovo Monterappoli. Dopo l’annuncio del ritorno in panchina di Marco Bruno (coadiuvato dal vice Filippo Guasti, dal collaboratore Marco Bianchi e dal preparatore dei portieri Dario Frangioni), il ds Bartolo Puccia ha raggiunto l’accordo per proseguire il rapporto di collaborazione con il regista Marco Fontanelli (‘96), il centrocampista con il vizio del gol Dario Scappini (‘98), l’esterno a tutta fascia Gabriele Fanuele (‘02) e il centravanti fisicamente ben strutturato Cosimo Valenti (‘97).