Calcio Dilettanti. In Seconda H la sfida della Bassa. Lotta al vertice, Junior guastafeste

La corsa al vertice del girone bolognese di Seconda ’H’ ha il sapore di un derby tutto made in Bassa modenese, che in pochi chilometri fra Rivara (in foto capitan Vacchi), Finale Emilia e San Martino Spino sta regalando ogni giornata emozioni e colpi di scena. In vetta c’è il Rivara al fianco dei bolognesi del Funo, tandem che guida a +3 sulla Sanmartinese, mentre in rincorsa della zona playoff c’è lo Junior Finale, distante 8 punti dalla vetta. Ma proprio i biancazzurri di Luca Molinari, subentrato a stagione iniziata a Battaglioli, sono diventati la ’mina vagante’ di queste ultime due giornate, tirando due brutti scherzi ai cugini: sabato scorso hanno piegato per 3-2 la Sanmartinese, mentre nel turno di recupero di mercoledì sera si sono presi lo sfizio di passare per 3-2 sul campo del Rivara. Sei punti in quattro giorni contro due ’big’ che hanno rilanciato le ambizioni dello Junior, atteso domenica dalla trasferta proprio in casa dell’altra capolista Funo contro cui completare un trittico da paura. Una gara a cui Rivara e Sanmartinese guardano con attenzione nella volata delle ultime 5 giornate che sarà chiusa proprio nel turno finale del 21 aprile dal derbissimo Rivara-Sanmartinese che si annuncia incandescente. Una gara che potrebbe valere una stagione, dai tanti intrecci, a cominciare da quelli in panchina visto che alla guida della Sanmartinese c’è proprio quel Gianmarco Pignatti che per 5 anni e mezzo ha guidato il Rivara, (oltre 100 panchine), lasciando in estate il testimone a Daniele Bergamaschi.

d.s.