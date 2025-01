Calcio dilettanti. Insulti e gesti osceni: pesanti squalifiche

Mano pesante per quanto riguarda i campionati giovanili regionali da parte del Giudice sportivo. In particolare, nel campionato Juniores A1, squalifica per 9 gare per Akinen Vrana (Pontevecchio) perché "protestava reiteratamente dalla panchina ad ogni provvedimento contrario alla sua squadra, urlando pesanti insulti nei confronti dell’arbitro e dei familiari, accusandolo in particolare di essere un venduto. Poi, su consiglio del Dirigente Accompagnatore, una volta espulso ritardava l’uscita dal terreno stazionando nei pressi della panchina per oltre un minuto".

Otto giornate per Florian Borici (Pontevecchio) "in quanto, uscendo dal campo a fine partita, rispondeva alla provocazione di un avversario con gesti osceni e con insulti di gravità e volgarità assoluta nei confronti del calciatore avversario e della di lui madre".

Otto giornate anche per Jacopo Stella (Ducato) "in quanto, uscendo dal campo a fine partita, provocava un calciatore avversario insultandolo gravemente con frasi riferite anche alla di lui madre e provava ad avvicinare l’avversario, senza riuscirci solo per il pronto intervento dei due allenatori".