Calcio Dilettanti. La Cittadella a Castelmaggiore. Colpo Montombraro: preso Rizzo

Il colpo grosso è del Montombraro: il tandem Salvioli-Olivetti ha chiuso per l’arrivo in attacco di Alex Rizzo (’98), nella prima parte di stagione in Eccellenza al Sant’Agostino e nelle precedenti 4 a La Pieve con cui ha segnato 34 reti, dopo aver vestito anche le maglie di Cittadella, Fiorano, Bagnolese, Modenese e Campagnola. Rizzo potrebbe essere in campo già oggi contro il Casalgrande.

Serie D. Nella 13^ giornata la Cittadella cerca il 5° colpo esterno alle 14,30 a Castelmaggiore sul campo del Progresso (al completo) che è a -3 e ha vinto 3 delle ultime 4 gare. Senza Bertani, Fontana, Mondaini e Tesa, tornano Sabotic e Martey da squalifica, prima convocazione per il nuovo Mata ex Ciliverghe.

La 13^ giornata (14,30): Lentigione-Corticella, Progresso-Cittadella, Sasso M.-Riccione, Sammaurese-Fiorenzuola, Ravenna-Tau, Piacenza-Imolese, Tuttocuoio-Forlì, Prato-Zenith, Pistoiese-San Marino.

Classifica: Tau 28, Ravenna 25, Forlì 24, Lentigione 23, Imolese 22, Pistoiese e Sasso M. 19, Tuttocuoio 17, Cittadella e Corticella 16, Piacenza 14, Progresso 13, Fiorenzuola 12, Prato, Zenith, Riccione e San Marino 11, Sammaurese 4.

Progresso (4-4-2): Cheli; Ferraresi, Mele, Ben Saed, Dandini; Florentine, Sansò, Corzani, Carrozza; Matta, Maltoni. All. Marchini.

Cittadella (4-3-1-2): Piga; Serra, Aldrovandi, Sabotic, Martey; Osuji, Mandelli, Marchetti; Orlandi; Formato, Guidone. All. Salmi Arbitro: Mariani di Livorno

Eccellenza. Nella 14^ giornata il Formigine (ko Savino, Operato, Carrera, Davoli e Ricci, Angelillis in dubbio) riceve la Correggese seconda. Scivolato a -7 dalla vetta, il Terre di Castelli (ko Gibertini ed Esposito, in dubbio Bruno) è di scena a Salsomaggiore, mentre il Castelfranco ultimo riceve l’Agazzanese.

