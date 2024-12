Calcio dilettanti La Filattierese ingaggia Bortolasi, Guelfi e Pollini. Il dg Pagani fa shopping. Monzone vicino a Gabrielli

Mancano pochi giorni alla fine della sessione invernale del mercato, definito e non a torto di riparazione e già diversi colpi sono stati messi a segno dalle società della LunigianPalla. Come è accaduto nel passato, però, i fuochi d’artificio sono attesi per le ultime 24/48 ore. La delicata situazione di classifica nella quale si è venuta a trovare la Filattierese, di fatto, obbliga l’area tecnica del club castellano a rinforzare la rosa soprattutto dopo le deludenti prestazioni di profili come Angellotti, Bertolla e Passeri. Ed ecco che nel tardo pomeriggio arriva direttamente dal quartier generale della “Selva“ l’annuncio: Gabriele Bortolasi, 19 anni compiuti, di professione difensore, all’occorrenza laterale alto, da ieri appartiene alla Filattierese. La telefonata è scattata alle 17,33, ad informarci della conclusione dell’operazione è stato Angelo Pagani. Il direttore generale della società verdeoro di piazza Castello pur se dall’altra parte del telefonino faceva trasparire la sua soddisfazione per aver assunto alle dipendenze di mister De Angeli uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico lunigianese, a sorpresa annunciava di aver scritturato l’attaccante Michele Polloni, 25 anni, ultimi tre mesi in forza al Pontremoli, ma non era finita, all’ora di cena terminavano le ansie di attesa del centrale difensivo Luca Guelfi vestito della casacca verdeoro.

"Bortolasi è giocatore duttile – sostiene il diggi – pieno di una vigoria atletica, Guelfi è giocatore di potenza, oltre a una notevole personalità. Polloni è attaccante con un bagaglio di esperienze importanti. In società siamo convinti che aver portato in dote alla Filattierese profili che hanno dentro una gran voglia di giocare, soprattutto dopo le varie esperienze vissute, possa ritornare molto utile alla causa della squadra".

Spifferi di mercato vogliono l’ex portiere della Filattierese Luca Gabrielli vicinissimo al Monzone, granata che hanno svincolato il portiere Pietro Vegnuti.